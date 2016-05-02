التركي سيركان تشاي أوغلو: كينان أميرزالي أوغلو مثلي الأعلى وأتمنى العمل معه

في أولى بطولاته الدرامية في المسلسل الرومانسي الكوميدي "موسم الكرز"، انطلق الممثل التركي الوسيم سيركان تشاي أوغلو الشهير بأياز في تركيا، وبإياد في العالم بعد سنوات من دراسة الاقتصاد في جامعة Erglangen Nürnberg الألمانية، للنجومية والشهرة منافساً أقوى نجوم تركيا لظهوره بـ"لوك" الشاب الوسيم الأنيق المرح. "سيدتي التركية" رصدت لكم هذه المقابلة معه:

هل توقعت أن تحقق كل هذه الشهرة بأول بطولة تلفزيونية لك بعد أدائك أدواراً صغيرة؟

شعرت بتفاؤل عند قراءتي نص «موسم الكرز» لأول مرة، وراودني إحساس أقرب لليقين أنه قادر على جذب فئة الشباب في تركيا؛ لتميزه بكثير من الصدق والحب والواقعية الشبابية.

موهبتك قوية وبارزة ولافتة في «موسم الكرز»، كيف طورتها هكذا؟

لمسرح المدرسة الثانوية والجامعة دور كبير حيث كان أدائي وشكلي الوسيم يلقيان القبول من أساتذة الفنون والمتابعين، فكنت أمارس حبي للتمثيل من خلالهما قبل عملي كموديل أزياء وإعلانات، وعندما عدت إلى تركيا وعرض عليّ التمثيل بدور صغير قبلت من باب التجربة، وأهلتني هذه التجربة الصغيرة لدور البطولة الأولى في مسلسلي «موسم الكرز» لعامين متواصلين 2014-2015 وتصدر «الرايتنغ» الأسبوعي.

كيف جهزت نفسك لدور المهندس العاشق للنساء إياد في «موسم الكرز»؟

استعنت بكل ما درسته وعرفته عن التمثيل، وأديت شخصية إياد بحب وصدق لدرجة تحولي من سيركان إلى إياد تماماً بكل أحاسيسه وتفاصيله، وإدراكي أني ممثل صاعد سأنافس نجوماً كباراً حفزني لتقديم أفضل ما عندي بهذا المسلسل. ورغم نجاحي الفني والجماهيري فيه مازلت بحاجة لتلقي دروس جديدة في التمثيل لأطور موهبتي أكثر، وأتعلم أشياء مهمة عن أدوات التمثيل لأكون مستعداً نفسياً وتقنياً لأي دور جديد أقدمه مستقبلاً.

ما أهم نقطة تحول في حياتك؟

مغادرتي ألمانيا إلى تركيا واحترافي التمثيل. وجاء الأمر مصادفة دون تخطيط مسبق مني، فأنا اعتدت وضع عدة أهداف متحركة في حياتي، فإن تحقق أحدها، أركز عليه حتى يكتمل إنجازي فيه كاملاً، فأتجه بعده إلى محاولة إنجاز هدف آخر جديد.

ماذا أخذت من الثقافة الألمانية التي نشأت عليها؟

الانضباط الألماني، وتقبل الانتقاد بروح رياضية، وتقبل الرأي الآخر والاستفادة منه.

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أنا وشقيقي التوأم

يقال إن التوائم تشعر بالأمر ذاته، فهل يحدث هذا معك ومع أخيك التوأم؟

نعم، نحن نشعر بالأحاسيس ذاتها في نفس اللحظة بصورة تدهش عائلتنا، ونرى الأشياء نفسها في اللحظة ذاتها وكل منا في مكان آخر بعيد عن الآخر، وجسدياً نشعر بالألم حين يتألم أحدنا بصورة غريبة لا يستطيع أحد تفسيرها بعد. وعلاقتنا الأخوية مختلفة وغير عادية عن باقي علاقات الإخوة العاديين غير التوائم.

وجميل أن يكون للإنسان توأم متوحد روحياً وجسدياً معه يكون أقرب إليه من نفسه أحياناً.

هل أنتما نسخة واحدة بالشكل؟

لا، هو يشبه أبي، وأنا أشبه أمي.

ألا تشعران بالغيرة من بعضكما أحياناً؟

لا، فبحكم إننا توأمان نتقاسم بالتساوي الملابس والألعاب وحب الأم والأب بالقدر ذاته دون تمييز.

لكل طفل أحلامه الخاصة، فهل حلمت وخططت لأن تكون عارض أزياء وممثلاً؟

لا، تمنيت في طفولتي بأن أكون طبيباً وإنساناً ناجحاً، يعالج الفقراء، لا ممثلاً.

لكن حبي للرياضيات والأرقام جذبني فقررت دراسته، وبعد إنهائي الجامعة وسفري عاماً إلى أميركا، وبعدها إلى إيطاليا وممارستي عرض الأزياء ثم سفري إلى اسطنبول التي غيرت حياتي فجأة دون تخطيط مسبق، جعلني أدرك أنه لا ينجح ما نخطط له دائماً حيث تختار لنا الحياة والأقدار طريقاً آخر لم نكن نفكر فيه أبداً.

وأنا بوجه خاص أمضيت طفولة هادئة وكلاسيكية سعيدة مع عائلتي بدون مشاكل، وما حصل لي من تغيير لأحلامي أسعدني، وتظل للطفولة أحلامها الخاصة المختلفة في سنوات نضوجنا حين نكبر.

وهذا التغير الدائم في حياتنا يضفي عليها الكثير من التجديد والإثارة.

ما دمت تحب التمثيل والفن لماذا درست الاقتصاد بالجامعة؟

لم أكن أفضل طالب، لكني أيضاً لم أكن سيئاً بل أجيد فهم الأرقام والتعامل معها منذ سنوات طفولتي، لهذا اخترت دراسة الاقتصاد على أي تخصص آخر.

كم لغة تجيد إلى جانب التركية؟

بالطبع، تعد الألمانية لغتي الأم بعد التركية، وأجيد الإيطالية والفرنسية والإنكليزية.

في الحلقات الأولى من «موسم الكرز»، ظهرت بـ«ستايل» الشاب الوسيم الواثق المغرور بنفسه، فما هي الصفات المشتركة بينك وبين إياد( أياز) بطل «موسم الكرز»؟

حين قرأت السيناريو والنص لأول مرة أحببت شخصية بطل «موسم الكرز»، رغم أنه يبدو مغروراً في الحلقات الأولى من «موسم الكرز»، إلا أنه يتغير في الحلقات التالية بشكل منطقي وجذاب. وأهم الصفات المشتركة بيني وبينه: أنني عاطفي مثله في حياتي الخاصة، ومرح لا آخذ كافة الأمور بجدية باستثناء عملي الفني، وحياتي العائلية، وارتباطاتي الخاصة، وأنظر للأمور نظرة تفاؤلية، وأختلف عنه بأني دقيق وصارم ومنضبط بمواعيد العمل والتصوير واللقاءات الصحفية والإعلامية عكس إياد (أياز) الذي تأخر عن اجتماع عمل مهم في مكتبه جراء تمضيته ليلة مع فتاة عابرة في حياته.

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كينان أميرزالي أوغلو نجح بتطوير نفسه

من هو مثلك الأعلى من بين نجوم تركيا الكبار؟

كينان أميرزالي أوغلو الذي تحول من توب موديل وسيم إلى ممثل مهم مبدع لأنه نجح بتطوير نفسه، وعدم الاكتفاء بنجاحه كموديل على المسرح. وأتمنى العمل معه بأي عمل فني تلفزيوني أو سينمائي، لا فرق

بطاقة:سيركان تشاي أوغلو

بلد المولد والنشأة: ألمانيا.

الشهادة: بكالوريوس في الاقتصاد.

العمر: 29 عاماً

الحالة: أعزب.

المهنة: ممثل وعارض أزياء.

البرج: الجوزاء.

لونه المفضل: البني والأسود.

طوله: 188سم.

وزنه: 85 كلغم.

لون العيون: بني.

لون الشعر الأصلي: أسود

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