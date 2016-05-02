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اللبن الرايب والزبادى لتجنب الحموضة الناتجة عن أكل الرنجة والفسيخ

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اللبن الرايب والزبادى لتجنب الحموضة الناتجة عن أكل الرنجة والفسيخ اللبن الرايب والزبادى لتجنب الحموضة الناتجة عن أكل الرنجة والفسيخ
ارتبط شم النسيم لدى المصريين منذ القدم بتناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والملوحة والفسيخ التى ظلت من الطقوس الهامة لدى المصريين منذ أيام الفراعنة.

وقال أطباء الجهاز الهضمى إن هذه الأكلات يمكن أن تسبب الحموضة أو حدوث تسمم من تناولها إذا كانت مصنوعة بطريقة غير صحية.. ووضعوا بعض الإرشادات الهامة للتخلص من الحموضة ومنع حدوث تسمم نتيجة تناول هذه الأغذية.

يقول الدكتور إيهاب عبد العاطى أستاذ ورئيس قسم وحدة الكبد والجهاز الهضمى بطب المنوفية إنه فى حال الإحساس بالحموضة يجب تناول الأدوية المثبطة لحمض المعدة مثل مجموعات "البنتوبرازول" أو "الازموبازول" وعند الإحساس بالألم يمكن أخذ الأدوية التى تنظم حركة الأمعاء، والمعدة مثل "ايتوبرايد".

وأضاف أنه لتجنب الحموضة يمكن تناول اللبن الرايب والزبادى ومنتجات الألبان، وعند الشعور بالحموضة يجب الامتناع عن تناول عصير البرتقال والليمون لأنها تزيد من حمض المعدة.

وأشار إلى أنه يجب الاعتماد على تناول الخضروات بجانب الرنجة أو الفسيخ مثل الخس والجرجير والطماطم موضحا أنه يمكن معرفة أعراض التسمم بوجود آلام شديدة بالبطن أو الاسهال أو ارتفاع فى درجة الحرارة لأنها يمكن أن تكون بداية تسمم غذائى من تناول الأسماك المملحة، مؤكدا أنه يجب التوجه فورا للمستشفى إذا شعر بهذه الأعراض ولابد من تناول مضاد لميكروبات الأمعاء، ومضاد للتقلصات وخافض للحرارة.


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