بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان الحدائق العامة فى شم النسيم

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير الأمن، منذ قليل، الحدائق العامة، بمدينة طنطا، واستمعا لشكاوى المواطنين ومطالبهم، والتقطا الصور التذكارية مع الأهالى والأطفال.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن حديقة الطفل الكائنة بآخر شارع البحر بمدينة طنطا، أمام الاستاد، كما مر على الأهالى المتنزهين فى الشوارع العامة، وملاهى الأطفال، وشدد على ضرورة الحفاظ على المال العام والأشجار، كما طالب المسئولين بتوفير كافة احتياجات المواطن.

يذكر أن محافظة الغربية رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاحتفالات شم النسيم، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية فى مجالس الأحياء والمدن.

طوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة بالغربية

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