بالصور.. محافظ الأقصر ونائب وزير الزراعة يفتتحان معرض الوادى للزراعة

افتتح الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور علاء عزوز نائبا عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من القيادات الزراعية، منذ قليل، فعاليات "معرض ومؤتمر الوادى الدولى السابع لتقنيات الزراعة الحديثة" والمقام بقاعا فندق اشتيجنبرجر بالأقصر.

يأتى ذلك بمشاركة نحو 100 شركة زراعية محلية وعالمية، إضافة إلى اتحاد مصدرى الحاصلات البستانية "مشروع دعم القدرات التسويقية"، و"مشروع دعم الغذاء" الممول من الأمم المتحدة ووزارة الزراعة.

ويهدف المعرض إلى تنمية قطاع الزراعة بمحافظات صعيد مصر خصوصا محافظات جنوب الوادى بداية من محافظة أسيوط، وحتى محافظة أسوان والوادى الجديد مرورا بمحافظات سوهاج، قنا والأقصر.

وحقق المعرض نجاحا كبيرا خلال السنوات السابقة، وأسهم فى تطوير نظام الزراعة بعدد من الأراضى بمختلف محافظات الوجه القبلى، وتطبيق النظم الحديثة التى استعرضتها الشركات من أنظمة الرى المطور، وإقامة عدد كبير من الصوبات الزراعية، وبما أسهم فى الوصول إلى معدلات أكبر من الإنتاج لنفس وحدة المساحة.

ويقام المعرض خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو المقبل، ولمدة ثلاثة أيام على فترتين صباحية تبدأ من التاسعة صباحا، ومسائية تبدأ من الخامسة عصرا وتنتهى فى التاسعة مساء، وتتنافس الشركات المشاركة على تقديم أحدث ما لديها من تقنيات تسهم فى رفع كفاءة الإنتاج من المحاصيل الزراعية.

يشهد فعاليات المعرض نحو 1700 منتج، وموزع لمستلزمات الإنتاج الزراعى من مختلف محافظات مصر بالإضافة إلى نحو 16 وفدا أجنبيا يمثلون شركات عالمية من 9 دول، ويقام على هامش المعرض عددا من الندوات والمحاضرات التثقيفية لمختلف المحاصيل التى تزرع بمحافظات جنوب الوادى.

ويحرص موزعى وتجار مستلزمات الإنتاج من كل محافظات مصر على حضور المعرض خلال فعالياته لإنجاز تعاقداتهم التجارية خلال عام قادم، والتعرف على كل ما هو جديد من تقنيات زراعية حديثة تخدم صالح القطاع الزراعى.

افتتاح معرض الوادى للتقنيات الزراعية بمشاركة 180 شركة بالأقصر