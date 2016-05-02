بالصور.. مصيف بلطيم كامل العدد فى شم النسيم.. و80 منقذاً بالشواطئ

توافد آلاف المواطنين على مدينة مصيف بلطيم لقضاء عيد شم النسيم، وأصبح المصيف مكتمل العدد، وسط حالة من الطقس المعتدل للاستمتاع بالشواطئ.

وقال المحاسب فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة بلطيم، فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، إن المصيف استقبل آلاف المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية لقضاء عيد شم النسيم، مؤكداً وجود 80 منقذاً على شواطئ المدينة، وإمدادهم بأدوات الإنقاذ اللازمة، من أطوق نجاة - صفارات الإنذار، بالإضافة إلى نشر سلالم المراقبة على الشاطئ وتركيب الإعلام بألوانها المختلفة التى تدل على حالة البحر.

وأضاف "شميس"، أنه تم إطلاق حملة لتوعية رواد الشاطئ للالتزام بالتعليمات الخاصة بنزول البحر، حفاظاً على أرواح المصطافين من الغرق، كما تم التنسيق مع الجهات والمصالح المختلفة لتوفير كافة احتياجات المواطنين.

بالصور.. مصيف بلطيم بكفر الشيخ يستعد لاستقبال المحتفلين بشم النسيم