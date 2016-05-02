القبض على أشهر "شيميل " بالفيسبوك مرتديا باروكة وفستان فى الشيخ زايد

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة من القبض على أشهر "شيميل" عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تم ضبطه مرتديا باروكة وفستان بالشيخ زايد، لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب، واستدراجه راغبى ممارسة الرذيلة عبر موقع فيسبوك، مقابل الحصول على مبلغ 1000 جنيه، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد، عماد عكاشة، مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد إنشاء أحد الأشخاص لصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للإعلان عن نفسه كشيميل، واستدراجه راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ 1000جنيه.

وتمكن العقيد، ياسر شعير رئيس قسم المعلومات بمباحث الآداب من تتبع صفحة المتهم والتواصل معه لاستدراجه وإعداد كمين له.

وتمكن المقدمان تامر فاروق وأحمد أبو السعود من ضبط المتهم بالشيخ زايد مرتديا باروكة شعر وملابس حريمى، وضبط بحوزته هاتف محمول يحتوى على صور فاضحة له، ومحادثات تكشف اتفاقه مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل حصوله على مبالغ مالية، وتبين أنه يدعى "محمد"، ويلقب نفسه باسم "مريم "، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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