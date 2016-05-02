انتشار سيارات الإسعاف في شوارع العريش في احتفالات شم النسيم

انتشرت سيارات الإسعاف في شوارع محافظة شمال سيناء، منذ صباح يوم شم النسيم، لتلقي البلاغات عند حدوث طوارئ.

وذكر محمد عبد الحميد النجار، مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالمرفق، أن 64 سيارة إسعاف جري توزيعها على الشواطئ والمنتزهات على مستوى المحافظة، لنقل أي حالات غرق أو أي حالات مرضية.

أضافت “النجار” أن مرفق الإسعاف تلقي عدة بلاغات من المواطنين، حيث تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مواقع البلاغات، ونقل الحالات المرضية للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث أصيب 4 مواطنين في حادث سير بشارع أسيوط بالعريش تم نقلهم للمستشفى العام.