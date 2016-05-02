الدفع بـ«23» جهاز جديد لميكنة المخالفات المرورية بالوادي الجديد‎

مراسل«ONA»:

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، عن دعم وزارة الداخلية بـ23 جهاز لإدارة مرور الوادى الجديد، لميكنة المخالفات المرورية وربطها بالإدارة العامة للمرور بالقاهرة.

وقال اللواء محمد قاسم مدير امن الوادي الجديد في تصريح صحفي،إنه تم إستلام الأجهزة وتوزيعها على جميع ضباط المرور بالمحافظة بمراكزها الخمسة، بقيادة العقيد أشرف الجرف، مدير إدارة المرور بالمحافظة، بهدف تطبيق مبدأ الشفافية في المخالفات المرورية، بحيث يتم تسجيل المخالفة مباشرة وإرسالها للقاهرة.

بينما أوضح العقيد أشرف الجرف، مدير إدارة مرور الوادي الجديد، أنه سيتم طباعة وصل فوري لقائد المركبة، بحيث يتم تحصيل المخالفة بشكل سريع أوعمل إخطار بها، للمخالف لضمان الشفافية والحيادية في التعامل مع المواطنين، حيث تم توزيع الأجهزة على جميع الإدارات الفرعية للمرور.