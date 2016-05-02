صحفيو إنجلترا يختارون فاردي أفضل لاعب في الموسم

اختارات هيئة كتاب كرة القدم الإنجليزية جيمي فاردي كأفضل لاعب في الموسم بعدما ترشح للجائزة رفقة 6 أخرين من فريقه ليستر سيتي.

وتوج الجزائري رياض محرز بجائزة لاعب الموسم من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلا أن النقاد الرياضيين اختاروا زميله فاردي.

وسجل الدولي الإنجليزي 22 هدفا لفريق الثعالب جعلته يتصدر المسابقة الإنجليزية بفارق 8 نقاط عن توتنام الوصيف، ويتبقى لليستر مباراتين مقابل 3 للسبيرز في المسابقة.

وترشح للجائزة من ليستر كل من داني درينكووتر وداني سيمبوسن وويس مورجان وكاسبر شمايكل ومحرز ونجولو كانتي وفاردي.

وبات فاردي أول لاعب في التاريخ يحصل على الجائزة من فريق ليستر سيتي.