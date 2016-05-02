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غداً.. محاكمة متهمي «خلية حلوان الإرهابية»

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غداً.. محاكمة متهمي «خلية حلوان الإرهابية» غداً.. محاكمة متهمي «خلية حلوان الإرهابية»

محاكمة – أرشيفية

تستمع، غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية برئاسة المستشار فتحى البيومى , الى اقوال الشهود بقضية خلية حلوان الارهابية المتهم فيها 6 بالانضمام الى خلية ارهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص

كان امر الاحالة سند للمتهمين تهم إنضمامهم الى جماعة اسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل العمل باحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الارهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بان انضموا الى جماعة الاخوان الارهابية والتى تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مأربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة واشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها لتحقيق اغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات

كما سند لهم انهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض مواد داخلة فى حكم المفرقعات 12 نافور للشرر بغير ترخيص

كما وجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق استعمالا من شانه تعريض الارواح والممتلكات للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وشاركوا فى تظاهره دون اخطار الجهات الادارية المختصة أخلت بالامن والنظام العام حال حيازتهم واحرازهم لمواد داخله فى حكم المفرقعات

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