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وصول 3500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

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وصول 3500 طن بوتاجاز لموانيء السويس وصول 3500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

موانيء السويس (أرشيفية)

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز هونر و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويشهد ميناء الادبية اليوم مغادرة السفينة سبريت اوف سى و على متنها 11 الف طن بضائع عامة متجهة الى بورسودان .
> 828 راكب يغادرون ميناء سفاجا و تداول 352 شاحنة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية و على متنها 11 راكب و 25 شاحنة و السفينة الحرية 2 و على متنها 11 راكب و 51 شاحنة كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 373 راكب و 9 سيارة و 12 شاحنة و 12 شاحنة عفش و السفينة نما اكسبريس و على متنها 44 شاحنة و 9 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 50 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة السياحية ارتينيا و على متنها 661 سائح و 350 طاقم و العبارة الرياض و على متنها 441 راكب و 50 سيارة و 1 شاحنة و 7 شاحنة عفش و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 446 راكب و 24 سيارة و 7 شاحنة و 2 شاحنة عفش و السفينة الحرية 2 و على متنها 78 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 75 شاحنة و السفينة السياحية ارتينيا و على متنها 661 سائح و 350 طاقم متجهة الى العقبة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 282 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 5 براد و 1 تريلا و 4 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 27 براد و 22 تريلا.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 408 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 6 براد و 2 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت و 2 دراجة نارية و السفينة بريدج و على متنها 44 براد و 3 تريلا و 2 سيارة قاطرة بمقطورة و السفينة سينا و على متنها 93 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 19 تريلا و 24 براد و 1 سيارة و غادرت العبارة ايلة و على متنها 359 راكب و 2 سيارة و 4 باص جيت و 27 طرد بضاعة و السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 2 تريلا و 220 طرد سمك و السفينة سينا و على متنها 46 راكب و 24 براد و15 تريلا و 1 سيارة قاطرة بمقطورة.

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