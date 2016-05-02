وصول 3500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز هونر و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويشهد ميناء الادبية اليوم مغادرة السفينة سبريت اوف سى و على متنها 11 الف طن بضائع عامة متجهة الى بورسودان .

> 828 راكب يغادرون ميناء سفاجا و تداول 352 شاحنة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية و على متنها 11 راكب و 25 شاحنة و السفينة الحرية 2 و على متنها 11 راكب و 51 شاحنة كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 373 راكب و 9 سيارة و 12 شاحنة و 12 شاحنة عفش و السفينة نما اكسبريس و على متنها 44 شاحنة و 9 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 50 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة السياحية ارتينيا و على متنها 661 سائح و 350 طاقم و العبارة الرياض و على متنها 441 راكب و 50 سيارة و 1 شاحنة و 7 شاحنة عفش و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 446 راكب و 24 سيارة و 7 شاحنة و 2 شاحنة عفش و السفينة الحرية 2 و على متنها 78 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 75 شاحنة و السفينة السياحية ارتينيا و على متنها 661 سائح و 350 طاقم متجهة الى العقبة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 282 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 5 براد و 1 تريلا و 4 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 27 براد و 22 تريلا.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 408 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 6 براد و 2 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت و 2 دراجة نارية و السفينة بريدج و على متنها 44 براد و 3 تريلا و 2 سيارة قاطرة بمقطورة و السفينة سينا و على متنها 93 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 19 تريلا و 24 براد و 1 سيارة و غادرت العبارة ايلة و على متنها 359 راكب و 2 سيارة و 4 باص جيت و 27 طرد بضاعة و السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 2 تريلا و 220 طرد سمك و السفينة سينا و على متنها 46 راكب و 24 براد و15 تريلا و 1 سيارة قاطرة بمقطورة.