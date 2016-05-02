أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي من مسجد آل رشدان

Google+ Print
تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

رجل الأعمال إيهاب طلعت خلال تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة وجدي

شيعت، ظهر اليوم الإثنين، جنازة اللواء فاروق سالم , والد الفنانة شيرين وجدى زوجة رجل الأعمال إيهاب طلعت، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر بعد صلاة الظهر.

وحضر الجنازة كل من رجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة شركة بروموميديا، والإعلامي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع، بمشاركة أفراد العائلة، وشيع الحضور جثمان الراحل إلي مثواه الآخير بمدافن السيدة زينب حيث يلاقي الثرى.

المراسل – عمر عبدالناصر

الكاتب الصحفي خالد صلاح خلال تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

الكاتب الصحفي خالد صلاح خلال تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

رجل الأعمال إيهاب طلعت خلال تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

رجل الأعمال إيهاب طلعت خلال تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

رجل الأعمال إيهاب طلعت خلال تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

رجل الأعمال إيهاب طلعت خلال تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»