بالصور.. تشييع جنازة اللواء فاروق سالم والد الفنانة شيرين وجدي من مسجد آل رشدان

شيعت، ظهر اليوم الإثنين، جنازة اللواء فاروق سالم , والد الفنانة شيرين وجدى زوجة رجل الأعمال إيهاب طلعت، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر بعد صلاة الظهر.

وحضر الجنازة كل من رجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة شركة بروموميديا، والإعلامي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع، بمشاركة أفراد العائلة، وشيع الحضور جثمان الراحل إلي مثواه الآخير بمدافن السيدة زينب حيث يلاقي الثرى.

المراسل – عمر عبدالناصر