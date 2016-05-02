أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على متهم بذبح حمير بالسويس قبل بيع لحومها للمواطنين

Google+ Print
القبض على متهم بذبح حمير بالسويس قبل بيع لحومها للمواطنين القبض على متهم بذبح حمير بالسويس قبل بيع لحومها للمواطنين
تمكنت مباحث بالسويس من ضبط المتهم بذبح حمار بالسويس قبل بيع لحمه للمواطنين.

تلقى اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بالعثور على بقايا حمار مذبوح بجوار صندوق قمامة بالقرب من مساكن شل.

وانتقل الطب البيطرى وتموين السويس إلى موقع العثور على بقايا الحمار المذبوح وتم تحريزها للكشف عليها.

وتبين بعد إجراء التحريات برئاسة العقيد يوسف حمدين رئيس مباحث التموين، أن من ذبح الحمار هو "محمد.ر.ز" مسجل خطر سرقات وأنه خزن لحمه تمهيدا لبيعه.

وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه وبحوزته لحم الحمير أثناء عرضها للبيع لتجار ومواطنين.

بمواجهة المتهم اعترف بأنه ذبح الحمار من أجل بيع جلده وأنه كان يستعد لبيع اللحوم.


>ضبط جزارين يذبحان الحمير لبيعها للمواطنين فى السويس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي