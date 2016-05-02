القبض على متهم بذبح حمير بالسويس قبل بيع لحومها للمواطنين

تمكنت مباحث التموين بالسويس من ضبط المتهم بذبح حمار بالسويس قبل بيع لحمه للمواطنين.

تلقى اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بالعثور على بقايا حمار مذبوح بجوار صندوق قمامة بالقرب من مساكن شل.

وانتقل الطب البيطرى وتموين السويس إلى موقع العثور على بقايا الحمار المذبوح وتم تحريزها للكشف عليها.

وتبين بعد إجراء التحريات برئاسة العقيد يوسف حمدين رئيس مباحث التموين، أن من ذبح الحمار هو "محمد.ر.ز" مسجل خطر سرقات وأنه خزن لحمه تمهيدا لبيعه.

وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه وبحوزته لحم الحمير أثناء عرضها للبيع لتجار ومواطنين.

بمواجهة المتهم اعترف بأنه ذبح الحمار من أجل بيع جلده وأنه كان يستعد لبيع اللحوم.

ضبط جزارين يذبحان الحمير لبيعها للمواطنين فى السويس