إصابة 8 مجندين فى انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن بطريق سفاجا - قنا

أصيب ظهر اليوم الاثنين، 8 مجندين، تابعين لقوات الأمن فى انقلاب سيارة، تقلهم بطريق سفاجا قنا، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج.

وأكد مصدر أمنى بسفاجا، أن سيارة تابعة لقوات الأمن، انقلبت بطريق سفاجا قنا، وتحديدا بالقرب من الكوبرى القريب من كمين الكليو 85 بطريق سفاجا قنا، مما أدى إلى إصابة 8 مجندين، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى بسيارات الاسعاف.

فيما أكد مصدر طبى من مستشفى سفاجا المركزى، أن الإصابات طفيفة تتراوح بين كدمات وسحجات.

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