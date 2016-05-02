ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة إطارات السيارات بالشيخ زايد

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة إطارات السيارات بالشيخ زايد وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كانت قد وردت معلومات للمقدم محمد غراب، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تفيد تكوين 4 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة إطارات السيارات وبيعها لعملائهم، وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 حوادث سرقة جنوط وإطارات سيارات مماثلة، وأرشد المتهمون عن أماكن ارتكابهم لتلك الحوادث وأماكن إخفائهم للمسروقات، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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