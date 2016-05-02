بالصور.. شواطئ الإسكندرية "كامل العدد" فى شم النسيم

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الاثنين، إقبالاً كبيرًا من المواطنين للاستمتاع بالجو المعتدل فى يوم عيد شم النسيم، حيث بدأ توافد المواطنون عليها منذ الصباح الباكر وأصبحت كاملة العدد بحلول وقت الظهيرة، وشهدت مظاهر البهجة بالعيد واستمتاع الأطفال بمياه البحر.

واستعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال أعياد الربيع وعيد شم النسيم بـ44 شاطئًا، حيث انتهت إدارة السياحة والمصايف من المزايدات العلنية لجميع الشواطئ ماعدا بير مسعود والسرايا.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لكافة الخدمات والمرافق، ووقف الإجازات ومتابعة أداء مستأجرى الشواطئ، خاصة أن الإسكندرية فى هذا اليوم تشهد إقبالاً كبيرًا من مواطنى الثغر، وتستقبل أعدادًا هائلة من الزائرين أبناء المحافظات الأخرى.

من جانبه، شدد الدكتور محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية على جميع مستأجرى الشواطئ والكافيتريات والكازينوهات، بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين، مؤكدًا متابعة مسئولى الشواطئ الخدمات المقدمة، خاصة غرف تغيير الملابس ودورات المياه، لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، وبما يكفل توفير جميع وسائل الراحة والأمان للمصيفين حتى تظهر الإسكندرية فى أبهى صورة لها لاستقبال ضيوفها من كافة المحافظات، كما شدد على إزالة كافة الأسوار غير المطابقة للمواصفات على الشواطئ، وضرورة وضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورًا، وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد مستأجرى الشواطئ المستغلين، وإعلان ذلك للمواطنين، وقرر توقيع غرامات قد تصل إلى فسخ التعاقد لأى مستأجر يسىء للإسكندرية.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية الاستعداد من خلال رفع درجة الطوارئ بجميع المستشفيات، وإلغاء الإجازات، ونشر سيارات الإسعاف بطول كورنيش الإسكندرية.

كما أعلنت هيئة النقل العام دعم الخطوط لنقل الركاب بسيارات إضافية، خاصة الخطوط المؤدية إلى الشواطئ.

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