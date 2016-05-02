7 عادات تدمر مناعتك أبرزها العيش وحيدا والمسكنات وقلة النوم

المسكنات والمضادات الحيوية وقلة النوم، من العادات التى يتبعها الكثيرون دون الانتباه لتأثيرها الجانبى، حيث اثبت التقارير أن تناوله بكثرة يؤدى إلى ضعف جهاز المناعة وغيرها من العوامل.

وقد ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العادات التى تتسبب فى تدمير المناعة، وتتضمن الآتى:

1-كثرة السفر:

>لأن عند السفر لمكان جديد المناعة تعمل بشكل أكثر صعوبة لحماية الجسم من الجراثيم والالتهابات، مما يتسبب فى إجهاد المناعة، وأيضا الأطعمة والمناطق الجديدة عند السفر تؤدى إلى حدوث الكثير من المشاكل فى المناعة.

2- استخدام مضادات الحموضة: الأشخاص الذين يستخدمون العلاجات المضادة لحموضة المعدة، من الممكن أن تشكل مشكلة ضد المناعة على المدى البعيد، فلا يجب تعاطيها إلا فى حالة وصف الطبيب.

>3- العيش منعزلا أو وحيدا: من الصعب لدى الكثيرين تصديق ذلك، لكن أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين ينعزلون عن المحيطين بهم عرضة لضعف نظام المناعة، وأظهرت نتائج العديد من الأبحاث أن الحياة الاجتماعية أمرا مهما للصحة وتقوية جهاز المناعة.

>4- الحمية الغذائية القاسية: وفقا للتقرير قد يتبع الكثيرون حميات غذائية قاسية لإنقاص الوزن، فينتج عنها حرمان للعناصر الغذائية المهمة للجسم والمناعة، مما يؤدى إلى ضعف جهاز المناعة.

>5- استهلاك المضادات الحيوية: يلجأ الكثيرون إلى تعاطى المضادات الحيوية عند تعرضهم لبعض المشاكل الصحية، مما ينتج عنها تدمير تدريجى للمناعة.

>6- الإكثار من المسكنات وتعاطى الأدوية: بالنسبة للأشخاص الذين يكثرون من استخدام مسكنات الألم، ينتج عنها تدمير جهاز المناعة، لذا فمن الأفضل عدم الاكثار من الأدوية وخاصة المسكنات.

>7- قلة النوم: فهذه تعد من أول أنماط الحياة التى تلحق الضرر بالمناعة.

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