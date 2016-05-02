مسابقة مكتوم بن محمد للمحاكمة الصورية تكرّم الفائزين

نظمت محاكم دبي أمس الحفل الختامي لمبادرات مكتوم بن محمد للتميز والفكر القانوني، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي، فيما تم تكريم الفائزين في الدورة الخامسة لمسابقة مكتوم بن محمد للمحاكمة الصورية، التي تستهدف تطوير قدرات العاملين بالسلطة القضائية وتحفيز ريادة الأعمال القانونية، خاصة أنها إحدى المبادرات الموجهة للمجتمع القانوني والقضائي والأولى من نوعها في الدولة، وشاركت فيها جامعات من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد للتميز والفكر القانوني، أن المسابقة والتي ترعاها مؤسسة دبي للإعلام، نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في إحداث بصمة إيجابية على صعيد دعم الجهود الرامية إلى الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية المعنية بالشأن القانوني والقضائي، مؤكداً أن الإنجازات المتلاحقة تعود بالدرجة الأولى إلى الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم،، للمبادرات النوعية التي تهدف إلى بناء جيل مؤهل لقيادة مسيرة التميز في تعزيز قيم العدل وترسيخ مبدأ سيادة القانون، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

فائزون

وكرم عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي الفائزين بفئات المسابقة في دورتها الخامسة، حيث فازت جامعة دار الحكمة من المملكة العربية السعودية بجائزة التفوق العام وحصلت الجامعة على أعلى تقدير من مجموع نقاط التقييم عن صحيفتي الدعوى المكتوبة والمرافعة الشفوية وذلك أمام هيئة تحكيم قضائية من محاكم دبي، والتي حصدت كذلك فئة أفضل فريق في إعداد المذكرات المكتوبة حيث حصل على أعلى تقدير عن المذكرات المكتوبة والمقدمة للجنة العليا للمسابقة.

كما كرم كلية القانون الكويتية العالمية من دولة الكويت الفائز بأفضل فريق في المرافعة الشفوية الذي حصل على أعلى تقدير عن المرافعة الشفوية، كذلك كرم الطالب عبدالعزيز سعد من كلية القانون الكويتية العالمية من دولة الكويت عن فئة الطالب الأكثر تميزاً في جولات المسابقة، والطالبة فاطمة محمد باوزير من جامعة الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي عن فئة الطالبة الأكثر تميزاً في جولات المسابقة.

تأهيل

وأوضح أن المسابقة تأتي سعيا من محاكم دبي لتأهيل وتطوير جيل مؤهل ومتمكن من طلبة القانون بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين في السلطة القضائية، ببرامجها المعرفية، خاصة أنها أول مبادرة في العالم العربي مخصصة لطلبة القانون بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستنعكس إيجابا على التطور الكبير لمستوياتهم، حيث تأخذهم إلى آفاق التطبيق العملي لما يدرسونه بالجامعات ما يعطيهم ميزة إضافية لمهاراتهم المكتسبة.

ولفت القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الابتدائية المدنية في محاكم دبي إلى أن مسابقة المحاكمة الصورية، تعتبر مسابقة علمية تستند إلى رؤية واضحة لبناء جيل قانوني متمرس، لمواصلة ترسيخ مبدأ العدل في المجتمع، وأوضح أن المسابقة حظيت باهتمام لافت انعكس بمشاركة 12 فريقاً من أبرز الجامعات وكليات القانون، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الأوساط القانونية المحلية والإقليمية لـ «مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني» باعتبارها دعامة أساسية لترسيخ ثقافة التميز والإبداع والريادة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية بما يواكب عجلة التطور والتقدم والنماء.

من ناحيتها أوضحت القاضية ابتسام البدواوي عضو لجنة التحكيم أن المسابقة عكست مستويات جيدة للطلبة المشاركين أكدت الهدف الذي وضعت من أجله، لافتة إلى أن مستوى الطلبة الإماراتيين في تطور ما يبشر بجيل من المحامين متميز أكاديميا ومهنيا.