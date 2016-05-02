أكبر مشروع للقراءة يدخل الإمارات موسوعة غينيس

انطلقت ظهر اليوم فعاليات أكبر مشروع للقراءة تنظمه جامعة الإمارات برعاية وزارة الداخلية وحضور االشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وبمشاركة 2500 طالبة وسيدة.

المشروع سيدخل دولة الإمارات موسوعة غينيس عن أكبر درس قرائي في العالم.

وقالت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمتها خلال الفعالية: "اليوم نحن نجتمع في جامعة الإمارات على حب الإمارات، أردت أن يكون لنا اليوم السبق في تسجيل رقم القياسي ودخول موسوعة غينيس ردا لجميل جامعة الإمارات على أجيالنا.. منذ 26 عاما تخرجت من جامعة الإمارات العربية المتحدة وغادرتها وأنا أحمل المعرفة التي أسستها سنوات الدراسة.. القراءة تشبه الشجرة وبداخل كل إنسان منا تنبت شجرة المعرفة.. ها أنا أعود اليوم لأشكر جامعة الإمارات على ما قدمته لي."