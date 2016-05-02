أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أكبر مشروع للقراءة يدخل الإمارات موسوعة غينيس

Google+ Print
أكبر مشروع للقراءة يدخل الإمارات موسوعة غينيس أكبر مشروع للقراءة يدخل الإمارات موسوعة غينيس

انطلقت ظهر اليوم  فعاليات  أكبر  مشروع  للقراءة تنظمه جامعة  الإمارات  برعاية  وزارة  الداخلية وحضور  االشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وبمشاركة 2500 طالبة وسيدة.

المشروع سيدخل  دولة  الإمارات  موسوعة غينيس عن أكبر درس قرائي في العالم.

وقالت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمتها خلال الفعالية: "اليوم نحن نجتمع في جامعة الإمارات على حب الإمارات، أردت أن يكون لنا اليوم السبق في تسجيل رقم القياسي ودخول موسوعة غينيس ردا لجميل جامعة الإمارات على أجيالنا.. منذ 26 عاما تخرجت من جامعة الإمارات العربية المتحدة وغادرتها وأنا أحمل المعرفة التي أسستها سنوات الدراسة.. القراءة تشبه الشجرة وبداخل كل إنسان منا تنبت شجرة المعرفة.. ها أنا أعود اليوم لأشكر جامعة الإمارات على ما قدمته لي."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية