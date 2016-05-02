اكتشفي موهبة طفلك من برجه؟!

قد تحتارين أحياناً في تحديد ميول ومواهب طفلك، وتودين معرفتها لتملئي وقت فراغه بما يهوى من دون أن يملّ، واستغلالها وتنمينها ليحدِّد توجهاته مستقبلاً.

فكثير من العائلات، خصوصاً في مواسم الاجازات يلحقون أطفالهم بأندية أو مراكز خاصة للمواهب، ويستغربون أنَّ طفلهم يرفض إكمال التزامه بالمكان من دون سبب.

«سيدتي» تكشف لك مواهب طفلك والوظائف المستقبليَّة التي ستناسبه، فما هو برج طفلك الذي سيحدِّد هواياته؟

تُصنّف لنا الباحثة في علوم الأبراج، ضحى العنقري، كل برج وما هي هوايته.

الحمل:

لديه حبُّ البحث واكتشاف التفاصيل الصغيرة الإلكترونيات وفكها وإصلاحها والبحث عن البرامج، أيضاً بارع في كتابة النصوص الكوميديَّة، ولديه مهارة الإلقاء فيمكن أن يكون مذيعاً.

الأسد:

يهوى الأمور التي تبرزه كالتمثيل والأزياء بعرضها وتصميمها، وأيضاً يعشق الشهرة، فلا تلحقيه بأي مكان لا يبرزه ويجعله بعيداً عن الأضواء.

القوس:

يحب التنقل والسفر واكتشاف الأماكن فيمكن أن يكون مرشداً سياحياً، أو قبطان سفينة، أو طياراً.

العقرب:

لديه قدرة عالية على التحليل وله مستقبل في التحليل النفسي، ويهوى العمل بيده فهو مبدع في الفنون الحرفيَّة، كما يمتلك حساً فنياً من الطراز الأول في العزف والتلحين، ومستقبلاً تناسبه وظيفة الشرطي أو ضابط المباحث لقوة ملاحظته.

السرطان:

من الأبراج التي تتمتع بالحنان وحبِّ الاحتضان، والاهتمام وتحمل المسؤوليَّة منذ صغره، فيمكن أن تعتمدي عليه في الاهتمام بالأطفال، بالإضافة لحبِّه للرسم والنحت.

الحوت:

أطلقي له العنان في المطبخ، فهو من الأبراج التي تهوى الطبخ وبارعة في فنِّ المطبخ، ويمكن أن يعمل مستقبلاً كوسيط بين الخصومات لحبِّه للهدوء والسلام، يحب القصص وسردها، خصوصاً التاريخ والماضي.

الدلو:

برج يهوى الأشياء الغريبة والهوايات المجنونة، لذلك تجدينه يحب الاختراعات، وهو مبرمج للأجهزة الإلكترونيَّة ويمكن أن يعمل كـ«هكرز»، ويمكن أيضاً أن يكون طبيباً نفسياً.

الجوزاء:

يحب التأليف في الكتابة والموسيقى والرقص، فلديه ميول فنيَّة فه ينجح في تنظيم الحفلات وتصميم الديكور.

الميزان:

برج الجمال فاهتماماته ترتكز على كل ما هو جميل، الماكياج والأزياء، وأيضاً يحب الثقافة والاطلاع، يبرع في التصميم ويمكن أن يصبح اختصاصي تجميل مستقبلاً، أو مصمم ديكور ومتعهد حفلات.

العذراء:

يحب التوجيه والنصائح؛ لأنَّه يعشق التفاصيل ويمكنه أن يرى ما بين السطور، ويحب أن يعلّم الآخرين فيمكن أن تعهدي له تدريس إخوته أو إعطاءه الفرصة بشرح الأمور، ويحب الاكتشاف أيضاً كزيارة المتاحف والمكتبات، ومستقبله أن يكون أستاذاً أو معلماً.

الجدي

:لديه حسُّ التجارة والاقتصاد فيمكن أن تعتمدي عليه في ميزانيَّة المنزل، وتأخذي رأيه في الحسابات وأي شيء يخص المال والاستثمار والصرف، فلديه مستقبل في البورصة والبنوك والاستثمار.

الثور:

برج يحب الطبيعة والحدائق والزراعة، ذو أيادٍ ماهرة في صنع أي شيء، يحب التصميم والديكور والأزياء ويبرع في التجميل والطبخ والعلاج الطبيعي مستقبلاً.