كيف تحافظين على نظافة وتجدد جوارب طفلك؟

من أكثر المشكلات التي تعاني منها الأمهات مع أطفالها لاسيما في أوقات المدارس التي يذهبون إليها يومياً هي مشكلة العناية بالجوارب والمحافظة على نظافتها ومظهرها، فالكثيرات يشتكين من ضياع الجوارب أثناء عمليات الغسيل واتساخها وتمزقها المستمر نتيجة لسلوكيات الطفل الخاطئة، لذلك نقدم لك فيما يلي 10 نصائح متعلقة بالجوارب:



1. عليك اختيار الجورب المناسب لمقاس طفلك حتى لا يبدو منظره سيئاً، خاصة إن كان مقاسه كبيراً.

2. من الأفضل لك اصطحاب الطفل معك أثناء شراء الجوارب أو الحذاء له؛ لأن الفروقات التي توجد بين الأطفال في النمو قد تتحكم في تغير مقاس الطفل، لذلك فاصطحاب الطفل والقياس الفوري في المحل خير من الاضطرار لعملية التبديل والاسترجاع .

3. للأطفال الصغار اشتري الجوارب المنقوشة، فهي الخيار الأفضل، خاصة في المدرسة والنادي؛ لأنها تتحمل الأوساخ أكثر، ولا تظهر عليها سريعاً كالسادة والفاتحة.

4. للتعامل مع مشكلة فقدان الجوارب قومي بطي الجوارب بإحدى هاتين الطريقتين:

- أن يتم وضع الزوجين فوق بعضهما البعض، ثم يتم طيهما من المنتصف، ووضع رباط مطاطي حولهما لضمان عدم تفرقهما وضياعهما.

- أن يلف زوج الجوارب بشكل أسطواني.

5. علمي طفلك عدم ارتداء الحذاء بدون جورب، خاصة الأحذية الرياضية؛ لأن ذلك سيجعل رائحتها كريهة جداً.

6. عدم ترك الجورب داخل الحذاء بعد الانتهاء من لبسه لنفس السبب السابق.

7. انتبهي لعدم سير الأطفال حفاة بالجوارب، واهتمي أيضاً لعدم دخولهم الحمامات بها حتى لا تبلل وتبقى على أقدامهم مبللة.

8. لا يجب على الإطلاق ارتداء نفس الجورب أكثر من مرة دون غسيل.

9. في حال إصابة أحد الأبناء بأمراض جلدية أو فطريات بالقدم اغسلي جواربه منفردة، واحرصي على أن لا تختلط بغيرها.

10. مع كل هذا يجب تغيير الجوارب وتبديلها كل ستة أشهر تقريباً وشراء مجموعات جديدة؛ لأنها تتعرض للترهل مع كثرة الغسيل.