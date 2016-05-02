أفضل أنواع العضاضات وأسعارها

يمرُّ الأطفال بمراحل نمو مختلفة ومنها مرحلة التسنين، التي يتعرَّض خلالها لمضاعفات كالسخونة وسعال وسيلان الأنف. ومن الأعراض أيضاً، التي تقلق الطفل وتجعله طوال الوقت متعباً ومنزعجاً آلام اللثة ولتخفيف ألمها، تلجأ الأُم إلى استخدام العضاضة، وهي قطعة من البلاستيك يتم المضغ عليها كوسيلة مساعدة لظهور الأسنان، وتهدئة آلامها.

«سيدتي نت» تقدِّم لك الطريقة المثلى وأهم النصائح لاستخدام العضاضة.

- احرصي على تعقيمها دائماً فهي معرضة للبكتيريا والجراثيم.

- لا تشتري النوع الذي يلف حول عنق الطفل؛ لأنَّها تشكل خطراً لاختناقه.

- تأكدي عند الشراء أن تكون من خامات بلاستيكيَّة مطاطيَّة طبيَّة مخصصة للأطفال.

- اشتري الأنواع الموثوق بها من الصيدليَّة؛ لأنَّها تلامس فم ولعاب طفلك مباشرة.

- ضعيها في الثلاجة؛ لأنَّ برودتها ستخفف من سخونة والتهاب اللثة، ولا تضعيها في الفريزر لفترات طويلة حتى لا تتجمد أو تتصلب بزيادة فتؤذي طفلك.

- توجد بعض الأنواع التي تحتوي بداخلها على جيل يحافظ على برودتها بصورة أطول.

هل للعضاضة آثار جانبيَّة؟

لا تؤثر في اللثة والأسنان في المرحلة الأولى من عمر الطفل، إلا أنَّه عند الاستمرار عليها لعمر 6 سنوات وما فوق عند تبديل الأسنان، حينها تؤثر في اللثة والأسنان، ما يؤدي إلى اعوجاج الأسنان أو كبر في الفك العلوي عن الفك السفلي.

أسعار العضاضات:

1- جرين بوينت greenpoint عضاضة للأسنان للرضع من عمر 3 أشهر أفضل للطفل والبيئة. لينة، آمنة 100٪ مصنوعة من مواد طبيعيَّة من الذرة والبطاطس وقصب السكر والنشا. خالية من BPA. سعرها 88 ريالا، تعقم بالمسح بقطعة قماش مبللة ناعمة، لا يفضل غليها والبخار أو التعقيم الساخن.

2ـ شيكو Chiccho مصممة من قبل أطباء متخصصين في تقويم الأسنان. تعمل كمهدئ للطفل ولا تحتوي على مواد ضارة. تطور مهارات الطفل الفمويَّة وعضلات الفم. سعرها 12 ريالاً.

3- تومي تيبي Tommee Tippee عضاضة إيزي ريتش للمرحلة الثانية وهي مناسبة لسن 4 أشهر تحتوي على قسم مملوء بالماء يمكن تبريده بالثلاجة لتهدئة ألم اللثة الحساسة. كما تحتوي أيضاً على سطح غير أملس يدلك اللثة وجيوب لجيل التسنين لتسهيل عمليَّة وضعه. سعرها 24 ريالاً.

4- طقم عضاضة الأسنان من بلايجروPlaygro - مثاليَّة للأطفال الرضع عندما تبدأ الأسنان بالظهور. بها لعبة حلقة تصدر صوتاً عند التحريك للتحفيز على الحركة يمكن وضعها في الثلاجة لمزيد من التخفيف من التهاب اللثة. بها حلقات مسننة ولينة لتهدئة التهاب اللثة وسطوح مزخرفة لتنمية قدرات الطفل عن طريق اللمس. سعرها 19 ريالاً.

5- مانتشكينMunchkin عضاضة مرنة للرضع من عمر 6 أشهر للأسنان مع مواد مختلفة. ولها ميزات تفاعليَّة تطور المهارات الحركيَّة والحسيَّة. سعرها 59 ريالاً.

6- جبرا Playgroعضاضة للأسنان ذات ألوان لافتة وأصوات مختلفة للطفل، وهي عبارة عن حلقات التسنين محكمة لتهدئة التهاب اللثة. سعرها 42 ريالاً.