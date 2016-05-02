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ضبط 1773 علبة ألعاب نارية داخل مخزن بالمنيا

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ضبط 1773 علبة ألعاب نارية داخل مخزن بالمنيا ضبط 1773 علبة ألعاب نارية داخل مخزن بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ، بحوزة صاحب مخزن مواد غذائية بمركز أبو قرقاص، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "مجدى .ق"،47 سنة صاحب مخزن مواد غذائية ومقيم بمركز أبو قرقاص، لحيازته 1773 علبة ألعاب نارية بقصد ترويجها فى عيد شم النسيم.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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