بالصور.. زحام جماهيرى على الحدائق والمنتزهات بالغربية احتفالا بشم النسيم

توافد المئات من أهالى محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الاثنين، على شاطئ النيل فرع رشيد بكفر الزيات وبسيون، وفرع دمياط بزفتى، وكورنيش ترعة القاصد بطنطا، ومنطقة الملاحة لقضاء إجازة عيد الربيع.

وكانت الشواطئ قد امتلأت منذ مساء أمس بالملاهى والألعاب المختلفة والباعة الجائلين لشتى أنواع ومتطلبات الحياة حيث يعتبره الكثيرون موسما للتجارة والربح والفسحة والترفيه.

كما توافد الكثير على الحدائق والمنتزهات العامة وعلى شاطئ ترعة القاصد بطنطا، وحملت جميع الأسر الأكلات التى تحمل العديد من المعانى والرموز عند المصريين القدماء مثل البيض والفسيخ والرنجة والبصل الأخضر .

وكانت الغربية قد استعدت لتفادى مخاطر هذا اليوم بغرفة طوارئ رئيسية داخل الديوان العام للتعامل مع أى مشكلة أو مخالفة على الفور، وغرف عمليات فرعية بجميع مجالس المدن والأحياء، والمديريات الخدمية.

وبالرغم من الزحام الشديد على أسواق الفسيخ والرنجة إلا أن مباحث التموين ومديرية الصحة قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات ومواصفاتها القياسية وهناك تصريحات مباشرة من محافظ الغربية للتعامل الفورى والقبض على المخالفين والمخالفات فيما رفعت مستشفيات المحافظة حالة الاستعداد، تحسبا لأى طوارئ خلال اليوم.

طوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة بالغربية



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