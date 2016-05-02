أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. زحام جماهيرى على الحدائق والمنتزهات بالغربية احتفالا بشم النسيم

Google+ Print
بالصور.. زحام جماهيرى على الحدائق والمنتزهات بالغربية احتفالا بشم النسيم بالصور.. زحام جماهيرى على الحدائق والمنتزهات بالغربية احتفالا بشم النسيم
توافد المئات من أهالى محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الاثنين، على شاطئ النيل فرع رشيد بكفر الزيات وبسيون، وفرع دمياط بزفتى، وكورنيش ترعة القاصد بطنطا، ومنطقة الملاحة لقضاء إجازة عيد الربيع.

وكانت الشواطئ قد امتلأت منذ مساء أمس بالملاهى والألعاب المختلفة والباعة الجائلين لشتى أنواع ومتطلبات الحياة حيث يعتبره الكثيرون موسما للتجارة والربح والفسحة والترفيه.

كما توافد الكثير على الحدائق والمنتزهات العامة وعلى شاطئ ترعة القاصد بطنطا، وحملت جميع الأسر الأكلات التى تحمل العديد من المعانى والرموز عند المصريين القدماء مثل البيض والفسيخ والرنجة والبصل الأخضر .

وكانت الغربية قد استعدت لتفادى مخاطر هذا اليوم بغرفة طوارئ رئيسية داخل الديوان العام للتعامل مع أى مشكلة أو مخالفة على الفور، وغرف عمليات فرعية بجميع مجالس المدن والأحياء، والمديريات الخدمية.

وبالرغم من الزحام الشديد على أسواق الفسيخ والرنجة إلا أن مباحث ومديرية الصحة قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات ومواصفاتها القياسية وهناك تصريحات مباشرة من محافظ الغربية للتعامل الفورى والقبض على المخالفين والمخالفات فيما رفعت مستشفيات المحافظة حالة الاستعداد، تحسبا لأى طوارئ خلال اليوم.


>طوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة بالغربية

احتفالات شم النسيم (1)

احتفالات شم النسيم (2)

احتفالات شم النسيم (3)

احتفالات شم النسيم (4)

احتفالات شم النسيم (5)

احتفالات شم النسيم (6)

احتفالات شم النسيم (7)

احتفالات شم النسيم (8)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي