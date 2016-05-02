بالصور.. السويس تحتفل بعيد الربيع بسيارات الزهور بالكورنيش

نظمت محافظة السويس، اليوم الاثنين، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة كرنفال سيارات الزهور بكورنيش السويس الجديد وشاركت العديد من الشركات البترولية والصناعية فى الكرنفال.

وحضر اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، الكرنفال وقام بتحية المشاركين من الشركات والأطفال والشباب المشاركين بالكرنفال.

وقال اللواء أحمد الهياتمى، إن الاحتفال بالكورنيش تم تنظيمه صباح اليوم الاثنين وسيتم تنظيمه مرة أخرى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأضاف الهياتمى، أنه توجد متابعة وطوارئ بالمحافظة خلال اليوم من أجل الاطمئنان على سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

وقامت قوات مرور السويس، بقيادة العميد محمد الدفراوى قائد مرور السويس، بالتواجد بالكورنيش منذ صباح اليوم الاثنين لتنظيم حركة المرور خلال الاحتفالات.

محافظ السويس: تنظيم كرنفال لسيارات الزهور بالكورنيش احتفالا بشم النسيم