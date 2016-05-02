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بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين احتفالات شم النسيم

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بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين احتفالات شم النسيم بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين احتفالات شم النسيم
قام اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، بجولة تفقدية للخدمات الأمنية المعينة على المتنزهات العامة والحدائق والشوارع الرئيسية، كما قام بتفقد كورنيش النيل والمرسى السياحى والمسطحات المائية وأماكن تجمع المواطنين والمتنزهات العامة والحدائق للتأكيد على الحالة الأمنية ويقظة الخدمات.

وشدد مدير أمن قنا على جميع القيادات الأمنية بالتواجد المستمر لتوفير الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين، كما حث جميع القوات بالظهور بالمظهر اللائق والمشرف وحسن التعامل مع المواطنين والعمل على ضبط جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها وخاصة حالات التعرض الجماعى لهن وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اللواء صلاح حسان - مدير أمن قنا (1)

اللواء صلاح حسان - مدير أمن قنا (2)

اللواء صلاح حسان - مدير أمن قنا (3)

اللواء صلاح حسان - مدير أمن قنا (4)

اللواء صلاح حسان - مدير أمن قنا (5)

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