مسئول ليبى يوجه الدعوة لكافة القنصليات لإعادة فتح مقراتها ببنغازى

وجه عضو المجلس البلدى بنغازى ورئيس لجنة الشؤون الأمنية فى المجلس البلدى زكريا بالتمر، الدعوة لجميع القنصليات فى بنغازى بليبيا لإعادة فتح مقراتها بالمدينة.

وأكد بالتمر- فى تصريح صحفى اليوم- استعداد المجلس البلدى بنغازى وكل الأجهزة الأمنية لحماية وتأمين القنصليات التى ستفتح مقارها داخل المدينة، مشيرا إلى تحملهم المسؤولية الكاملة.

وتشهد مدينة بنغازى أوضاعا أمنية مستقرة بعد أن استطاع الجيش السيطرة على معظم أحياء بنغازى وتأمين رجال الأمن والشرطة لمداخل المدينة ومفترقات الطرق والميادين، إضافة إلى حملات التفتيش ونجاحها فى ضبط المخالفات ومداهمة أوكار الجريمة.

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