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تفكيك عبوة بدائية الصنع بميدان الساعة فى دمياط

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تفكيك عبوة بدائية الصنع بميدان الساعة فى دمياط تفكيك عبوة بدائية الصنع بميدان الساعة فى دمياط
تمكن رجال الحماية المدنية برئاسة العميد محمد صبحى مدير ادارة الحماية المدنية والعقيد معتز سلامة رئيس قسم الاطفاء من تفكيك عبوة بدائية الصنع موضوعة فى الحديقة المواجهة لميدان الساعة بمدينة دمياط، وذلك باستخدام خراطيم المياه، وتبين أنها عبارة عن برطمان زجاحى بداخلة مادة قابلة للاشتعال موضوعة داخل شنطة سواء.

يذكر أن هذه المنطقة تضم عدة حدائق ومتنزهات، ويفد إليها العديد من أبناء دمياط احتفالا بعيد شم النسيم.


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