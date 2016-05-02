الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة والعظمى فى القاهرة 40 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء، طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً، لطيف ليلاً، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على معظم الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى فى القاهرة 40 درجة مئوية والصغرى 25، والإسكندرية 26 درجة، والصغرى 18 ومطروح العظمى 25 والصغرى 20، وبورسعيد 35 للعظمى والصغرى 20 ودمياط 27 درجة للعظمى و20 للصغرى، وبلطيم 27 درجة مئوية للعظمى و20 للصغرى، والإسماعيلية 40 درجة مئوية والصغرى 24، والسويس 41 للعظمى و25 للصغرى، والعريش 37 درجة مئوية للعظمى و22 للصغرى ونخل 40 درجة مئوية للعظمى و20 للصغرى وطابا 38 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى.

وفى مدينة الطور تسجل العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 27 ومرسى علم العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 27 والغردقة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 26 وشرم الشيخ العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 ورفح العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 وكاترين العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 21 وسيوة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، والمنيا العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 26 والفيوم العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 25 ورأس سدر العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 23 وأبوسمبل العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 25.

وفى وسط الدلتا تصل العظمى العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 25 وأسيوط العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 27 وسوهاج العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 27 والأقصر العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 27 وأسوان 45 درجة مئوية والصغرى 28 درجة، وشلاتين العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 وحلايب العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 25 والوادى الجديد العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 24 وقنا العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية ونويبع العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 والسلوم العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 19.

حالة الطقس اليوم الاثنين 2/5/2016 فى مصر والدول العربية

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