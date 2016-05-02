«كيري»: نقترب من تفاهم بشأن تجديد وقف إطلاق النار في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الاثنين، إن المحادثات مع روسيا وشركاء الولايات المتحدة في التحالف “تقترب من نقطة تفاهم” بشأن تجديد وقف إطلاق النار في سوريا بما في ذلك حول مدينة حلب.

وقال كيري في بداية اجتماع مع نظيره السعودي عادل الجبير في جنيف “نقترب من نقطة تفاهم.. لكن لا يزال أمامنا بعض العمل.. وهذا سبب وجودنا هنا”.

وندد الجبير بالتصعيد في القتال بوصفه انتهاكا لكل القوانين الإنسانية، وألقى باللوم في الضربات الجوية في حلب على القوات الحكومية ودعا الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي.

وقال الجبير إن بوسع الأسد الرحيل من خلال عملية سياسية وعبر عن أمله في أن يفعل ذلك وإلا فستتم الإطاحة به بالقوة.