طرق دبي: لا رسوم على المواقف في عطلة الإسراء والمعراج

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في كافة خدماتها خلال عطلة الإسراء والمعراج، والتي تشمل مراكز خدمة العملاء، ومواقف المركبات الخاضعة للرسوم، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات وفحص وتسجيل المركبات.

وأوضح السيد يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تعطيل جميع مراكز خدمة العملاء خلال عطلة الإسراء والمعراج والتي تصادف يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016، على أن يستأنف الدوام الرسمي بها يوم الأحد الموافق 8 مايو ، أما فيما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للرسوم فستكون جميع المواقف في إمارة دبي مجانية يوم الخميس باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق على أن يستأنف تفعيلها يوم السبت 7 مايو.

وأشار الرضا إلى أن محطات الخط الأخضر ستعمل يوم الخميس من الساعة 5:50 صباحاً وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، أما يوم الأربعاء والسبت الموافق 4 ، 7 مايو 2016 ستعمل المحطات من الساعة 5:50 صباحاً وحتى 12 بعد منتصف الليل، أما يوم الجمعة ستعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، فيما ستعمل محطات الخط الأحمر يوم الأربعاء والسبت من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 12 بعد منتصف الليل، ويوم الخميس الموافق 5 مايو ستعمل من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي، ويوم الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي.

فيما سيعمل ترام دبي يومي الخميس والسبت 5 و 7 مايو من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي، فيما سيعمل يوم الجمعة من الساعة 9 صباحاً وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي.

أما مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي) ستكون كما يلي: أولاً محطات حافلات النقل العام ومنها المحطات الرئيسة كسوق الذهب، سيبدأ العمل فيها من الساعة 4:25 صباحا وحتى الساعة 1:00 من صباح اليوم التالي، ومحطة الغبيبة ستعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى 12:10 بعد منتصف الليل، أما المحطات الفرعية كالسطوة فيبدأ العمل فيها من الساعة 5 صباحا وحتى 11:15 مساءً، باستثناء خط C01 حيث سيعمل على مدار الساعة، أما محطة القصيص ستعمل الحافلات فيها من الساعة 4:40 صباحاً وحتى 11:10 مساءً، ومحطة القوز الصناعية ستعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى 11:35 مساءً، فيما ستعمل محطة جبل علي من الساعة 5:40 صباحا وحتى 9:45 مساءً.

وتبدأ محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، مول الإمارات، وابن بطوطة، برج خليفة/ دبي مول، أبو هيل، اتصالات في تقديم خدماتها من الساعة 5:15 صباحاً وحتى 1:10 من صباح اليوم التالي فيما ستكون مواعيد عمل محطات حافلات عبر المدن كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة مثل الغبيبة خدماتها على مدار الساعة الى الشارقة (جبيل) ، ومن الساعة 5 صباحاً وحتى 11:40 مساءً إلى أبوظبي ، فيما تقدم المحطات الفرعية كميدان الاتحاد خدماتها من الساعة 4:30 صباحا وحتى 1:25 من صباح اليوم التالي، أما محطة السبخة فستقدم خدماتها من الساعة 6 صباحاً وحتى 1:30 من صباح اليوم التالي، ومحطة ديرة سيتي سنتر من الساعة 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، أما محطة الكرامة فستعمل حافلاتها من الساعة 6:10 صباحا وحتى 10:20 مساءً، ومحطة النادي الأهلي فستعمل من الساعة 6:05 صباحاً وحتى الساعة 10:25 مساءً، أما المحطات الخارجية كمحطة الشارقة من التعاون فستعمل من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 10 مساءً، أما محطة الفجيرة ستعمل من الساعة 6 صباحاً وحتى 10:05 مساءً، فيما ستعمل محطة عجمان من الساعة 4:30 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، ومحطة حتا من الساعة 6 صباحاً وحتى 10:05 مساءً.



> وفي سياق متصل، أوضح المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الاداري المؤسسي أن مواعيد عمل وسائل النقل البحري ستكون كما يلي: الباص المائي سيعمل في محطات المارينا ( مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، أما فيري دبي سيعمل في محطة الغبيبة والمارينا الساعة 11 صباحاً، 1:00 ظهراً، 3 عصراً، 5 مساءً، 6:30 مساءً، بينما في المارينا ستكون هناك رحلة لمدة ساعة فقط خلال الساعة 6:30 مساءً، أما التاكسي المائي سيعمل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

وفيما يتعلق بالعبرات فان العبرة التراثية ستعمل في محطات خور دبي ( الغبيبة، السبخة، بني ياس، سوق دبي القديم)، من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 بعد منتصف الليل، أما العبرة الزرقاء ( الكهربائية) ستعمل كما يلي : عبرة برج خليفة من الساعة 6 مساءً وحتى 11 مساءً، عبرة الممزر من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 12 بعد منتصف الليل، عبرة أتلانتس ستعمل من الساعة 1:00 بعد الظهر وحتى 9 مساءً.

وأضاف الرضا: أما فيما يتعلق بالعمل في مراكز الشركاء الاستراتيجيين فستكون جميعها مغلقة خلال عطلة الاسراء والمعراج باستثناء مركز بلاتينيوم، مركز تسجيل البرشاء، مركز تسجيل القصيص.

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