إيران تدعو الأطراف السياسية العراقية للتهدئة والحوار السياسى

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جابرى أنصارى الاثنين، أن بلاده تدعو جميع الأطراف السياسية فى العراق إلى التهدئة وتوفير الأجواء المناسبة لتسوية قضايا العراق عن طريق الحوار والتفاهم السياسى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن أنصارى قوله- خلال لقائه الصحفى الأسبوعى- "نعتقد أن حماية العملية السياسية والمنجزات السياسية للشعب العراقى خلال العقدين الماضيين واحترام سيادة القانون فى العراق، سيضمن الاستقرار واستمرار التنمية وترسيخ الوفاق الوطنى فى العراق".

وأعرب عن المتحدث عن أمله فى معالجة قضايا العراق الحالية فى ظل دراية الشعب والحكومة والتيارات السياسية العراقية لخدمة مصالح أبناء الشعب العراقى وتوفير الأرضية لتحقيق الإرادة الوطنية لمكافحة الإرهاب والفساد التى تعتبر من المطالب العامة لجميع الأحزاب والتيارات وكل أبناء الشعب العراقى.

وأضاف انصارى أن التركيز على موضوعين أساسيين، هما مكافحة الإرهاب والفساد بحاجة إلى الحوار الوطنى بين جميع الأحزاب والكتل العراقية.. مشيرا إلى أن بلاده تأمل فى الإسراع بتمهيد الطريق لحصول توافق سياسى بين الكتل السياسية العراقية وتعلن استعدادها للاستفادة من كل علاقاتها لتسهيل الحوار والتوصل إلى نتيجة.

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