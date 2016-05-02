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بالفيديو – صاروخ حشود يتوج مولودية الجزائر بطلا لكأس

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بالفيديو – صاروخ حشود يتوج مولودية الجزائر بطلا لكأس بالفيديو – صاروخ حشود يتوج مولودية الجزائر بطلا لكأس

(إفي): توج فريق مولودية الجزائر لكرة القدم بلقب الكأس بعدما تغلب على نصر حسين داي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "5 يوليو" الأحد بهدف نظيف.

ويدين "العميد" بهذا الانتصار لمدافعه الدولي عبد الرحمن حشود صاحب هدف اللقاء الوحيد قبل النهاية بعشر دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة فاجأت الحارس وسكنت الشباك.

ويعد هذا هو اللقب الثامن للفريق في هذه البطولة والثاني له في غضون عامين بعدما توج به في عام 2014 على حساب شبيبة القبائل، ويعادل بذلك رقم كل من اتحاد الجزائر ووفاق سطيف، كأكثر الفرق فوزا باللقب.

وقام رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، بتسليم الكأس لقائد الفريق، فوزي شاوشي، وذلك بالنيابة عن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقه، الذي تتواتر الكثير من الأخبار في الآونة الأخيرة حول حالته الصحية لاسيما مع قلة ظهوره منذ عام 2013 عندما تعرض لسكتة دماغية.

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فيديو اليوم السابع

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