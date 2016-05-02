شابي: ميسي ' لاعب الفريق ' أفضل من رونالدو

يرى شابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي أن ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو لأنه يلعب للفريق أكثر من الأخير.

وقال شابي عبر قناة بين سبورتس خلال حواره مع خورخي فالدانو مدير نادي ريال مدريد:"ميسي مجنون بكرة القدم".

وأضاف "لاعب صريح للغاية، لم يحاول مطلقا خداع أحد. شخص بسيط ومحترف لأقصى درجة".

وعن الفارق بينه وبين رونالدو نجم ريال مدريد قال:"كلاهما قوي على الصعيد البدني، لكن الأمر يتعلق بالعمل الجماعي. لهذا ميسي أفضل بكثير".

وعلق شابي على رحيل إيكر كاسياس من ريال مدريد قائلا:"لقد أساؤوا فهمه. المكالمة التي قام بها كانت في مصلحة الجميع. لقد فُسر كلامه بشكل خاطيء من قبل الجماهير المتعصبة للنادي وجوزيه مورينيو".

وكان كاسياس قد تواصل مع شابي أثناء وجود الأخير في برشلونة، وتحدث معه عن حتمية تجنب الخلافات بين لاعبي الأخير وريال مدريد من أجل مصلحة المنتخب، وكان ذلك بعد إحدى مباريات الكلاسيكو التي شهدت شجارا عنيفا بين لاعبي الفريقين.

وتسببت هذه المكالمة في غضب مورينيو، والذي توترت علاقته بكاسياس فأصبح الأخير ليس الحارس الأول للنادي الملكي.