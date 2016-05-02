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كبار السن المصابون بالاكتئاب الأكثر عرضة لـ"خرف الشيخوخة"

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كبار السن المصابون بالاكتئاب الأكثر عرضة لـ"خرف الشيخوخة" كبار السن المصابون بالاكتئاب الأكثر عرضة لـ"خرف الشيخوخة"
كشفت دراسة طبية أن كبار السن الذين يعانون من نوبات الاكتئاب هم الأكثر عرضة للمعاناة من خرف الشيخوخة، مقارنة بأقرانهم ممن لا يعانون من الاكتئاب.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن المراحل المبكرة من الخرف التى تتصف بضعف اثنين على الأقل من وظائف المخ، مثل فقدان الذاكرة والحكم تزداد مع مرور الوقت لا سيما فى الثلاث سنوات الأولى من المعاناة من الاكتئاب.

وسعت الدراسة إلى تحليل الأعراض الاكتئابية التى تزيد تدريجيا مع مرور الوقت للتنبؤ بخرف الشيخوخة فى وقت لاحق من الحياة.


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