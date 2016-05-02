كيت هادسون تتألق بإطلالتين مختلفتين في نفس اليوم

تبهرنا الممثلة الأنيقة كيت هادسون Kate Hudson بإطلالاتها العصرية واختياراتها الناعمة في كل مرة، وقد أطلقت النجمة فيلمها الجديد Mothers Day في نيويورك ليلة البارحة حيث تألقت بإطلالتين أنيقتين في نفس اليوم.

كانت الإطلالة الأولى بسيطة وعملية ومقلَّمة باللونين الأبيض والأسود نسَّقتها مع مكياج يومي ناعم، ومجوهرات ذهبية بسيطة، بينما في إطلالتها الثانية احتفلت الممثلة بفستان أنيق باللون البيج، مزيَّن بطبعات ملونة وتفاصيل جميلة، وقد أبقت كيت هادسون، شعرها منسدلاً كما كان بينما غيَّرت المكياج ليكون مناسباً أكثر لإطلالة مسائية.

شاهدي معنا إطلالتَي كيت هادسون في نفس اليوم وشاركينا برأيك بها.