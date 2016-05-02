أجمل العقود الماسية استوحيها من النجمات العالميات!

تسعى النجمات العالميات إلى الظهور بإطلالات متكاملة وأنيقة في مختلف الأوقات ولاسيما على السجادة الحمراء، فيخترن فساتين سهرة من أهم دور الأزياء العالمية ويكملن هذه الإطلالات بأجمل تصاميم المجوهرات وأكثرها فخامة من أرقى الدور أيضاً، ويركزن بشكلٍ خاص على العقود ولاسيما إن كان الفستان مكشوف الأكتاف أو من دون أكمام.

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وقد رأينا على مر السنين النجمات في أجمل تصاميم العقود الماسية والتي لا يمكننا أن ننسى بعضها مثل العقد الذي اختارته "ريهانا" Rihanna من تصميم "شوبارد" Chopard لحفل Diamond Ball، وعقد النجمة "سكارليت جوهانسون" Scarlett Johansson الملون الذي اختارته من تصميم "بولغاري" Bulgari ونسقته مع فستان أسود مكشوف الأكتاف. وطبعاً عقد النجمة الايطالية "مونيكا بيلوتشي" Monica Bellucci الماسي الذي اختارته من دار "كارتييه" Cartier. وعقد النجمة "نيكول كيدمان" Nicole Kidman الأسطوري الذي قامت دار "لورين سكوت" L'Wern Scott بتصميمه خصيصاً لها.

ومن تصاميم العقود التي لا تُنسى أيضاً كان عقد الممثلة الشابة "مارغوت روبي" Margot Robie لحفل الأوسكار والذي بدا كشراشيب من الأحجار الكريمة وقد اختارته من "فان كليف اند آربلز" Van Cleef&Arpels، وعقد النجمة "تشاليز ثيرون" Charlize Theron الماسي الناعم الذي اختارته لحفل الأوسكار أيضاً من "هاري وينستون" Harry Winston ونسقته مع فستانها الأسود من "ديور" Dior.

وغيرهن من النجمات وعقودهن المُبهرة والتي بإمكانكن أن تستوحين منها أجمل الزينة لاطلالاتكن لمناسبتكن وسهراتكن الفاخرة القادمة.