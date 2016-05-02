كوني متألقة باتجاهات ربيع وصيف 2016

مع اقتراب فصل الصيف، نجدّد عهدنا مع اتجاهات ربيع و صيف 2016 الظاهرة على منصّات العروض في مدن الموضة حول العالم. وقد جمعنا لك أبرزها لنختصر عليك البحث، فتابعي القراءة.

الملابس البراقة

شهدت عروض الصيف عودة قوية للملابس البراقة، وشاهدنا حضورها بشكل بارز في العديد من العروض كما في عرض إيميليو بوتشي Emilio Pucci و مارك جيكوبس Marc Jacobs، الذي عرض مجموعة رائعة من فساتين السهرات اللمّاعة.

الأكمام المنفوخة:

على الرغم من أننا مقبلون على موسم الصيف و الأجواء الحارة فإن العروض ضمّت العديد من الفساتين ذات الأكمام الطويلة المنفوخة كتصاميم ديور Dior، التي بدت عصريّة و جذابة في الوقت نفسه.

الطابع الإسباني:

استوحي العديد من المصمّمين تصاميمهم الصيفية من الحضارة الإسبانية و ملابس الماتادور مثلما شاهدنا في عرض أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta و الكشكشات الظاهرة في بعض التصاميم مثل برونزا سكولر Proenza Schouler و بالمان Balmain .

اللانجري:

على الرغم من غرابة هذه النقطة فقد لفتتنا في العديد من عروض الأزياء الصيفية، فظهرت على الفساتين الحريرية و التصاميم المستوحاة من اللانجري. يمكنك أن ترتديها مع جاكيت خفيف أو جاكيت جلدي لتجعليه مناسباً لعادات المجتمع الخليجي.

شاهدي في الصور أعلاه أجمل الاتجاهات الصيفية، وشاركينا برأيك!