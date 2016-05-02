أجمل تصاميم قبعات "كايت ميدلتون" المُبتكرة!

تعتبر "كايت ميدلتون" Kate Middleton دوقة كامبريدج من أكثر السيدات أناقة حول العالم، وعلى الرغم من أن منصبها ومكانتها في العائلة المالكة البريطانية قد فرضا عليها أسلوباً خاصة في الموضة، إلا أنها تمكنت من تحقيق المعادلة التي تجمع بين النمط الراقي والنمط العصري، وكما تهتم باختيار أزيائها كذلك تهتم باختيار اكسسواراتها، وبشكل خاص القبعات.

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وقد أكسبتها هذه القبعات هوية خاصة في الموضة، لاسيما أنها تنوّع فيها كثيراً، وتنسق مع كل "لوك" قبعة تناسبه من ناحية اللون والتصميم.

فأحياناً، تكون هذه القبعات ذات تصميم مبتكر، أو تصميم كلاسيكي ناعم. وأحياناً أخرى، يزينها الريش، أو الشبك، أو الورود، أو الشرائط، أو غيرها من الأفكار التي لا تخطر بالبال.

أما بالنسبة للألوان فهي تنسقها مع ألوان الملابس، ففي حال اختارت فستاناً باللون الأحمر تكون القبعة باللون الأحمر أيضاً، وإذا ارتدت تيور باللون الزهري تأتي القبعة باللون نفسه، وإذا اعتمدت معطفاً ثقيلاً أسود تكون القبعة سوداء أيضاً، وهكذاً…

قمنا اليوم بجمع أبرز تصاميم القبعات التي أطلت بها "كايت ميدلتون" Kate Middleton على مر السنين، شاهديها واستوحي منها في حال رغبت تزيين إطلالاتك بالقبعات أنت أيضاً.