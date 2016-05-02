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مفتى الجماعة الإسلامية: خروج المرأة من بيتها بـ"المكياج" حرام

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مفتى الجماعة الإسلامية: خروج المرأة من بيتها بـ"المكياج" حرام مفتى الجماعة الإسلامية: خروج المرأة من بيتها بـ"المكياج" حرام
أفتى الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، بحرمانية خروج المرأة من منزلها وعلى وجها "مكياج".

وقال "حماد" فى فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إن ما يوضع على الوجه من المكياج وغيره لا يفطر الصائمة، وأما حكمه فإن كان من باب تزين المرأة لزوجها فلا بأس به أما أن تفعله لتخرج به فلا يجوز لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ)، وكذلك إن كان به مواد مضرة بالمرأة فيحرم أيضاً لوقوع الضرر، والله أعلم.


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