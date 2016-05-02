مفتى الجماعة الإسلامية: خروج المرأة من بيتها بـ"المكياج" حرام

أفتى الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، بحرمانية خروج المرأة من منزلها وعلى وجها "مكياج".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال "حماد" فى فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إن ما يوضع على الوجه من المكياج وغيره لا يفطر الصائمة، وأما حكمه فإن كان من باب تزين المرأة لزوجها فلا بأس به أما أن تفعله لتخرج به فلا يجوز لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ)، وكذلك إن كان به مواد مضرة بالمرأة فيحرم أيضاً لوقوع الضرر، والله أعلم.
>مفتى الجماعة الإسلامية يحرم الجلوس على مقاهى تعرض"أفلام هابطة"