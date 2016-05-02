"الإسكان": غدا بدء استكمال سداد المقدم للحاجزين بالقاهرة الجديدة والسلام

أعلن المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، عن أنه يبدأ غدا الثلاثاء 3 مايو، استقبال الحاجزين بمدينتى القاهرة الجديدة والسلام، الراغبين فى التحويل لمدن: الشروق، و15 مايو، وبدر، لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ 4 آلاف جنيه ليصبح 9 آلاف جنيه، ببنك التعمير والإسكان، وحتى يوم الخميس الموافق 30/6/2016، خلال فترة مواعيد العمل الرسمية للبنك.

وأوضح نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان، أن الحاجزين بمدينة القاهرة الجديدة يسددون بفرع بنك التعمير والإسكان بالتجمع الأول، بالقاهرة الجديدة مج9، عمارة 3أ خلف جهاز التجمع الأول، والحاجزين بمدينة السلام، يسددون بفرع بنك التعمير والإسكان بسوق الجملة بالعبور – مجمع البنوك ك25 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

وأضاف: عقب سداد الـ4 آلاف جنيه عليهم التوجه إلى مقر جهاز مدينة بدر، لملء استمارة التحويل إلى المدينة التى يرغبون التحويل لها، كما أن على الحاجزين استكمال سداد باقى مقدم حجز الوحدة، على أقساط ربع سنوية، لمدة عام، بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداء من 1/9/2016 لحين تخصيص الوحدة لهم.

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