بالفيديو.. إيطاليا تخصص حفل عيد العمال لـ"ريجينى"وتطالب مصر بسرعة التحقيقات

خصصت إيطاليا الحفل التقليدى لعيد العمال الأول من مايو هذا العام للشاب الإيطالى جوليو ريجينى الذى قتل فى مصر ، وتشير التقديرات إلى أنه حضر هذا الحفل حوالى 800 ألف شخص فى ساحة سان جيوفانى.

وأشارت قناة "يورو نيوز" الأوروبية على صفحتها الإلكترونية نقلا من وكالة أنسا الإيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية تطالب مصر مجددا بتسريع التحقيقات الجارية من السلطات المصرية.

يذكر أن وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلونى، قال: "مرور الوقت لن يقلل من اهتمام إيطاليا فى قضية ريجينى"، مضيفا: "نشعر بالأسف لأننا حتى الآن لم نحصل على أجوبة شفافة، واستدعاء السفير الإيطالى من القاهرة يمثل بادرة قوية جدا فى مجال العلاقات بين الدول، وعودة العلاقات مع مصر يعتمد على تعاونها الجاد، ولكننا سنواصل ممارسة الضغط الدبلوماسى للوصول إلى الحقيقة مع العلم أننا نعرف جيدا أن الأمر لن يكون سهلا".

وأضاف جنتيلونى: "نحن لسنا سذج، ففى ظل فتور العلاقات بين إيطاليا ومصر، سيكون هناك من يحاول التغلغل لكسب علاقات مميزة لدى القاهرة واستغلال ذلك، لكن لا يمكننا التحرك انطلاقا من موقف القلق هذا"، مضيفا أن "هناك اتصالات جديدة تجرى بين وكلاء النيابة، وآمل أن يقود تحرك المدعى العام إلى إقامة بعض الاتصالات المفيدة".

وذكر أن "هناك إدراكا عاما بأن ما حدث قضية خطيرة للغاية من حيث طريقة حدوثها، فى سياق مصرى داخلى، وأمام أعين الجميع".

وزير خارجية إيطاليا: هناك من يحاول استغلال فتور العلاقات مع مصر ولسنا سذج

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