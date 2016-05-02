أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هبوط طائرتين اضطرارياً بمطار القاهرة بسبب سوء الطقس ببرج العرب

Google+ Print
هبوط طائرتين اضطرارياً بمطار القاهرة بسبب سوء الطقس ببرج العرب هبوط طائرتين اضطرارياً بمطار القاهرة بسبب سوء الطقس ببرج العرب
شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، هبوط طائرتين اضطراريا بدلا من الهبوط بمطار برج العرب، بسبب موجات الضباب الكثيف التى أدت لانخفاض مستوى الرؤية ببرج العرب.

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة تابعة لشركة طيران "إير ليجر" الخاصة كانت قادمة من الأقصر هبطت بالمطار، كما هبطت طائرة تابعة لمصر للطيران قادمة من جدة وكانت متوجه إلى برج العرب، بينما تأخر إقلاع رحلة للطيران رقم 181 والمتجهة إلى برج العرب.

وأضافت المصادر أنه بعد تحسن مستوى الرؤية بمطار برج العرب استأنفت الطائرات الثلاث رحلاتها إلى الإسكندرية.

وفد من الكونجرس الأمريكى يصل القاهرة فى زيارة تستغرق عدة أيام
>

21 رحلة إضافية تنظمها "إير سيناء" لإعادة الأقباط بعد حضور عيد القيامة بالقدس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم