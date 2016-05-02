هبوط طائرتين اضطرارياً بمطار القاهرة بسبب سوء الطقس ببرج العرب

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، هبوط طائرتين اضطراريا بدلا من الهبوط بمطار برج العرب، بسبب موجات الضباب الكثيف التى أدت لانخفاض مستوى الرؤية ببرج العرب.

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة تابعة لشركة طيران "إير ليجر" الخاصة كانت قادمة من الأقصر هبطت بالمطار، كما هبطت طائرة تابعة لمصر للطيران قادمة من جدة وكانت متوجه إلى برج العرب، بينما تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 181 والمتجهة إلى برج العرب.

وأضافت المصادر أنه بعد تحسن مستوى الرؤية بمطار برج العرب استأنفت الطائرات الثلاث رحلاتها إلى الإسكندرية.

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