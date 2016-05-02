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بالصور.. وزير الخارجية الأمريكى يواصل سعيه للتهدئة فى سوريا

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بالصور.. وزير الخارجية الأمريكى يواصل سعيه للتهدئة فى سوريا بالصور.. وزير الخارجية الأمريكى يواصل سعيه للتهدئة فى سوريا

>بدأ وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يوما ثانيا من المحادثات فى جنيف بهدف إيجاد حل لاستعادة هدنة جزئية على الأقل فى سوريا وسط استمرار الهجمات فى حلب.

وإلتقى كيرى اليوم الإثنين بنظيره السعودى عادل الجبير ويعتزم لقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، فى وقت لاحق اليوم وقال كيرى أن ثمة تقدما أحرز بخصوص تفهم بشأن كيفية خفض مستوى العنف فى حلب لكن هناك الحاجة لفعل المزيد.

ووصف الجبير الوضع فى حلب بأنه مشين وانتهاك إجرامى للقانون الإنسانى، وقال أن الرئيس السورى بشار الأسد سيتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات وسيطاح به من السلطة إما من خلال عملية سياسية أو بالقوة.

جون كيرى وعادل الجبير (1)

جون كيرى وعادل الجبير (2)

جون كيرى وعادل الجبير (3)

جون كيرى وعادل الجبير (4)

جون كيرى وعادل الجبير (5)

جون كيرى وعادل الجبير (6)

جون كيرى وعادل الجبير (7)

جون كيرى وعادل الجبير (8)

جون كيرى وعادل الجبير (9)
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