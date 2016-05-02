ذى تايمز تحذر: انتشار الجراد يهدد بمجاعة فى اليمن ويدمر المحاصيل الزراعية

قالت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية، إن أسرابا تتألف من ملايين الجراد قد تهاجم اليمن، وتهدد بتدمير المحاصيل الزراعية، وإلقاء البلاد فى أتون المجاعة وسط الحرب الأهلية ، والتى أثرت على مكافحة تكاثر الجراد.

يقول التقرير، إن مركز مكافحة الجراد الصحراوى فى اليمن حذر من أن أعدادا كبيرة من هذه الحشرات قد وصلت إلى مرحلة البلوغ فى النمو التى تسمح لها بالطيران، والبقية التى مازالت يافعة يمكن أن تبلغ ذلك خلال أسابيع.

وتقول الأمم المتحدة إن أحد هذه الأسراب المؤلف من نحو 80 مليون جرادة قد تشكل على امتداد الساحل الجنوبى، وثمة سربان آخران من الجراد البالغ بدأ بوضع البيض، الأمر الذى يعزز المخاوف من ظهور أسراب جديدة الشهر القادم.

وتأكل هذه الأسراب يوميا ما يعادل كمية الغذاء التى يستهلكها 35 ألف شخص، ويمكنها أن تطير لمسافة 90 ميلا فى اليوم.

وأشار تقرير ذى تايمز، نقلا عن بى بى سى، إلى أن اليمن حاليا على حافة المجاعة بعد 14 شهرا من القتال الذى ترك نحو نصف عدد السكان، البالغ 26 مليون نسمة، بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، وأوضحت أن لاأمم المتحدة حذرت من أن الجراد يمثل خطرا كبيرا على الأمن الغذائى فى المنطقة.

بدورها، حثت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة الدول المجاورة والإقليمية كالسعودية وعمان وإيران على القيام بمسح وإرسال فرق مكافحة" للسيطرة على انتشار الجراد.

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