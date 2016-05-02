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بالصور.. القناطر الخيرية تفتح أبوابها لاستقبال آلاف الزائرين بأعياد الربيع

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بالصور.. القناطر الخيرية تفتح أبوابها لاستقبال آلاف الزائرين بأعياد الربيع بالصور.. القناطر الخيرية تفتح أبوابها لاستقبال آلاف الزائرين بأعياد الربيع
فتحت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية أبوابها صباح اليوم لاستقبال الزائرين والمواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم بالمجان، كما تم فتح متحفى الرى والطفل والأماكن السياحية أبوابها للتنزه بها طوال اليوم.

وقال المهندس عبدالحكيم القاضى، رئيس مدينة القناطر، إن المدينة لها طابع خاص فى احتفالات الربيع وتعد عنوانا للبهجة والجمال ووسط الطبيعة الخلابة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتيسير على الزوار فى هذا اليوم عبر حزمة من الإجراءات تتضمن غرف عمليات طوال اليوم لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها وإقامة مركز طبى داخل منطقة الحدائق والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة فى هذا اليوم.

وأكد القاضى أن الحدائق والقناطر تزينت بالورود والأزهار والأشجار النادرة على مساحة 500 فدان إضافة إلى تنظيم سلسلة من الاحتفالات بالمدينة فى مختلف الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء الشاسعة، والتى تعد مقصدا للزوار من جميع محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، معلنا عن مشاركة فرق قصور الثقافة بالمحافظة فى الاحتفالات، من خلال عزف فرق الآلات النحاسية وآلات النفخ والمزمار البلدى والرقص الشعبى لتنفيذ برنامجا مميزا فى هذا اليوم.

القناطر الخيريه (1)

القناطر الخيريه (2)

القناطر الخيريه (3)


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