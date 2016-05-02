القبض على 75 مهاجرا غير شرعى من تشاد بليبيا

ألقى جهاز الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازى بليبيا القبض على 75 مهاجرا غير شرعى من الجنسية التشادية غير مستوفين أوراقهم القانونية.

وقال رئيس مركز إيواء غرب بنغازى للهجرة غير الشرعية النقيب ناصر الصبيحى، فى تصريح صحفى اليوم، أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعناصر الأمن والجيش ضبطوا 75 مهاجرا غير شرعى من الجنسية التشادية بعد تسللهم إلى البلاد بطرق غير مشروعة، لافتا أنه جرى تسليمهم إلى مركز الإيواء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأكد الصبيحى، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال الموقوفين، ومن ثم نقلهم إلى سبها تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.

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