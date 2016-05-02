الزراعة: 3 آلاف سمكة بالبحيرة الملونة فى حديقة الأسماك تستقبل زوار شم النسيم

قال الدكتور رأفت عبد الله، مدير عام حدائق الحيوان التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن حديقة الأسماك بالزمالك التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان استقبلت زوار أعياد الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين، بعروض جديدة للأسماك الملونة وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحديقة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف والمطافئ بحى الزمالك، وزيادة عدد منافذ الدخول أمام زوار الحديقة لـ4 منافذ لمنع التكدس، وهناك تكليف لمسئولى الحديقة بتقديم جميع التسهيلات لزوار الحديقة.

وأكد رأفت عبد الله، اليوم الاثنين، أنه تم تجهيز البحيرة الملونة التى تضم 3000 سمكة من نوع "الكوى" بألوانها المتعددة منها الأحمر البرتقالى والأصفر والذهبى، حيث يصل طول بعض الأسماك لـ70 سم، ويمكن مشاهدتها أثناء عملية التغذية، مشير إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع حى الزمالك، ومرفق الإسعاف والمطافئ، وتجميل وتزين الحديقة، وتطوير دورات المياه، وتطوير ملعب الأطفال الجديد، مؤكدًا أن سعر تذكرة دخول "الحديقة" ثابتة بجنية واحد للمصرين و20 جنيها للأجانب.

وأضاف، أنه تم تطوير 12 حوضا للأسماك النيلية والأفريقية وأسماك أنهار الأمازون التى تضم 32 نوعا، بالإضافة إلى تطوير أحواض أسماك "الملاك الأمريكى والترسا والتماسيح" لزيادة إقبال الزائرين على الحديقة خلال أعياد شم النسيم.

فتح حديقة الأورمان و34 غابة شجرية بالمحافظات للاحتفال بـ"شم النسيم"