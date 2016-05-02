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مران الأهلي – تعرف على التشكيل الأقرب لمواجهة الحدود

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مران الأهلي – تعرف على التشكيل الأقرب لمواجهة الحدود مران الأهلي – تعرف على التشكيل الأقرب لمواجهة الحدود

أشرك مارتن يول مدرب الأهلي في تقسيمة الفريق الأساسي كلا من سعد سمير وعمرو السولية ووليد سليمان خلال مران الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود الأربعاء في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، وسيفتقد للاعبيه أحمد حجازي وصبري رحيل بسبب الإيقاف.

وسيعوض حسين السيد غياب رحيل في مركز الظهير الأيسر، بينما سيجاور سعد سمير المدافع رامي ربيعة في ظل إيقاف حجازي.

ومن المنتظر أن يبدأ المباراة لاعب الإسماعيلي السابق عمرو السولية بجوار حسام غالي في وسط الملعب.

وأراد يول أن يجرب بعض لاعبيه الاحتياطين في لقاء الحدود في ثمن نهائي كأس الذي كان من المقرر إقامته السبت الماضي قبل أن يتم تأجيله.

وكانت تقسيمة مران الاثنين على النحو التالي.

الحارس: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – ربيعة – سعد سمير – حسين السيد

الوسط: غالي – السولية – وليد سليمان – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد

الهجوم: ماليك إيفونا

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