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250 ألف مصاب بالسكتة الدماغية فى مصر سنويًا

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250 ألف مصاب بالسكتة الدماغية فى مصر سنويًا 250 ألف مصاب بالسكتة الدماغية فى مصر سنويًا
كشف مؤتمر أكاديمية السكتة الدماغية المنعقد حاليًا فى مدينة دبى الإماراتية عن أن معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية فى تعتبر مرتفعة جدًا مقارنة بالدول الأخرى، ويبلغ عدد الإصابات الجديدة بالسكتة الدماغية فى مصر سنويا ما يقرب من 250 ألف، يموت منهم حوالى 50 ألف شخص، وذلك وفقًا للدراسة المنشورة بالمجلة الأمريكية "nature reviews neurology".

وأوضح القائمون على المؤتمر أن أمراض القلب والأوعية الدموية تعد من أهم أسباب الوفاة فى مصر، فهناك حوالى 27% من السكان يعانون من ارتفاع ضغط الدم، 20% تقريباً مصابون بارتفاع نسبة الكولسترول، وما يقارب 1% (من مجموع السكان) يعانون من الرجفان الأذينى، وهى كلها عوامل ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام عمار محمد عمار، مستشار طب القلب والأوعية الدموية فى المعهد الوطنى للقلب، ومدير قسم القلب والأوعية الدموية فى جامعة مصر للعلوم والتقنية أن الرجفان الأذينى يعد أحد الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

وعلى الرغم من أن الرجفان الأذينى قد يحدث فى ظل غياب عدد من الأمراض الأخرى، إلا أنه من الشائع أن يصاحبه عدد من أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجى وداء القلب الصمامى، ومن العوامل الاخرى أيضًا: عدم ممارسة الرياضة والشيخوخة والسمنة والسكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين التاجية، وجميعها أسباب تؤدى للإصابة بالرجفان الأذينى.

وأضاف عمار: "يزداد تأثير الرجفان الأذينى والسكتة الدماغية ليصبحا مشكلتين كبيرتين للصحة فى مصر، ولذلك فالوقاية من السكتة الدماغية لدى المرضى تصبح اكثر فعالية من خلال تناول المرضى مضادات التخثر".

انطلاق فعاليات مؤتمر "السكتة الدماغية" فى دبى
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